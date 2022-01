Tennis

Australian Open - Angelique Kerber im Interview nach Niederlage: "Ich habe alles versucht ..."

Angelique Kerber verliert 2022 zum zweiten Mal in Folge bei den Australian Open in der 1. Runde. Nach dem 4:6, 3:6 gegen Kaia Kanepi erzählt die 34 Jahre alte Kielerin im Interview mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr, wie es zu der Pleite an ihrem Geburtstag kam und was sie dennoch aus Melbourne für die Zukunft mitnimmt.

00:03:13, vor einer Stunde