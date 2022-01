Für Daniil Medvedev wäre es der zweite Grand-Slam-Titel. Der Russe siegte bereits bei den US Open 2021.

Aber auch das Finale im Doppel der Damen in der Rod Laver Arena verspricht Spannung.

Gelingt den ungesetzten Anna Danilina aus Kasachstan und Beatritz Haddad Maia aus Brasilien die Überraschung gegen die topgesetzten Tschechinnen Katerina Siniakova und Barbora Krejcikova.

Hier gibt es die Ansetzungen am Sonntag im Überblick.

Australian Open - Ansetzungen Finale am Sonntag im Überblick:

(Uhrzeiten in MEZ)

Rod Laver Arena

Ab 5:00 Uhr

B. Krejcikova (CZE/1)/K. Siniakova (CZE/1) - A. Danilina (KAZ)/B. Haddad Maia (BRA)

Night Session ab 9:30 Uhr:

R. Nadal (ESP/6) - D. Medvedev (RUS/2)

Unabhängig davon, ob sich Nadal den Rekordtitel holt, wird der Spanier in der neuen Weltrangliste ab Montag auf Position fünf erscheinen. Medvedev bleibt auf jeden Fall Zweiter, kann aber auf 90 Punkte an Spitzenreiter Novak Djokovic heranrücken. Es ist das fünfte Aufeinandertreffen. Nadal führt in der Bilanz mit 3:1. Die letzte Begegnung ging allerdings an Medvedev.

