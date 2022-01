Tennis

Australian Open: Berrettini vergisst Akkreditierung und rutscht beinahe aus - witzige Szene im Umkleidetrakt

Matteo Berrettini sorgt bei den Australian Open für einen Schmunzler: In den Katakomben wird er am Zutritt des Kabinentrakts gehindert, weil er seine Akkreditierung nicht ordnungsgemäß am Mann hat. Als sich ihm der Ordner in den Weg stellt, rutscht der Italiener beinahe aus.

00:00:36, vor einer Stunde