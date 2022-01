Tennis

Australian Open - Boris Becker analysiert emotionalen Sieg von Rafael Nadal: "Fast wieder der Alte!"

Eurosport-Experte Boris Becker analysiert in Matchball Becker gemeinsam mit Moderator Matthias Stach die Ereignisse des fünften Wettkampftages der Australian Open in Melbourne. Sowohl Rafael Nadal, der in einem emotionalen Match den Russen Karen Khachanov bezwang, als auch der Dreisatzsieg von Alexander Zverev gegen Radu Albot sind Thema der Sendung.

00:19:06, vor 19 Minuten