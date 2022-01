Tennis

Australian Open: Daniel Altmaier langt gegen Alexander Zverev übers Netz und punktet sehenswert

Daniel Altmaier kommt in der 1. Runde der Australian Open 2022 gegen Alexander Zverev im dritten Satz besser in die Partie und glänzt mit einem rotzfrechen Punkt: Nach einem Halbvolley von Zverev springt der Ball mit viel Effekt übers Netz zurück, doch Almaier reagiert stark und spielt den Ball in Zverevs Spielhälfte zum Punkt - eine erlaubte Aktion, solange er dabei nicht das Netz berührt!

00:00:59, vor einer Stunde