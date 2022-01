Tennis

Australian Open: Daniil Medvedev scherzt über Favoritenrolle in Melbourne und nennt Rafael Nadal

Daniil Medvedev ist nach der Ausweisung von Novak Djokovic der Top-Favorit auf den Titel bei den Australian Open. Im Interview mit Alizé Lim und Mats Wilander wendet der Russe danach gefragt einen Trick an, in dem er sagt: "Ich sage immer, das der am höchsten gerankte Spieler der Favorit ist - also sage ich Rafael Nadal, weil er schon 20 Grand Slams gewonnen hat!" Das sorgt für Lacher.

