Australian Open: Daniil Medvedev wird beim Siegerinterview mit Jim Courier ausgebuht - und stachelt die Fans an

Daniil Medvedev hat mit einem Erfolg über Nick Kyrgios das Ticket für die dritte Runde bei den Australian Open in Melbourne gelöst. Allzu gut kam der Sieg gegen den australischen Helden bei den Fans in der Rod Laver Arena allerdings nicht an. Die Zuschauer buhten den Russen im anschließenden Siegerinterview mit Ikone Jim Courier aus, woraufhin Medvedev das Publikum noch weiter anstachelte.

