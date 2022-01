Tennis

Australian Open: Gael Monfils zeigt gegen Matteo Berrettini unglaubliche Qualitäten in der Defensive

In der Viertelfinal-Partie zwischen Gael Monfils und Matteo Berrettini wird das vierte Spiel des zweiten Satzes zu einem großen Highlight. Bei Satzball für Berrettini zeigt Monfils eine starke Verteidigungsleistung und holt sich so unter dem Jubel der Zuschauer in der Rod Laver Arena den Punkt. Damit erzwingt er den sechsten Einstand.

00:01:01, vor 2 Stunden