Tennis

Australian Open - John McEnroe kritisiert Daniil Medvedev fachlich: "Er steht zu weit hinten"

John McEnroe rühmt Daniil Medvedev im Rahmen der Australian Open im Eurosport-Interview als "Schachgroßmeister", dem er aktuell am liebsten zusehe. Die Tennis-Legende äußert aber auch fachliche Kritik am Weltranglistenzweiten - so verändere Medvedev seine Position zu selten und stehe auf dem Court zu weit hinten. Dadurch laufe er zu viel und verbrauche zu viel Kraft.

00:08:22, vor 33 Minuten