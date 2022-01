Tennis

Australian Open: Liam Broady in Unterhose auf dem Platz - Stuhlschiedsrichterin irritiert

Liam Broady zog sich im Qualifikationsmatch gegen Roman Safiullin um und stand nur noch in der Unterhose dar - es kam zur Debatte mit der Stuhlschiedsrichterin. Am Ende entschuldigte sich der Brite bei der Unparteiischen und den Zuschauern mit einem "sorry guys". Am Ende half der Klamottenwechsel - Broady gewann die Partie 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 und steht damit im Hauptfeld von Melbourne.

00:01:13, vor 15 Minuten