Tennis

Australian Open: Matteo Berrettini fragt nach Durchfallmittel - kurioser Hilferuf in Melbourne

Matteo Berrettini schlägt zum Auftakt der Australian Open in Melbourne Brandon Nakashima in vier Sätzen, hat dabei aber offenbar mit Magen-Darm-Problemen zu tun - anders ist seine Aktion nach dem Spiel nicht zu erklären. So fragt der Italiener beim obligatorischen unterschreiben auf der Kamera nach einem Durchfallmittel ("Imodium! Grazie!").

00:00:30, vor 28 Minuten