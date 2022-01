Tennis

Australian Open - Rafael Nadal krönt sich zum Rekordchampion: Die fünf besten Schläge des Spaniers in Melbourne

Rafael Nadal gewinnt in Melbourne seinen 21. Grand-Slam-Titel und krönt sich damit zum Tennis-Rekordchampion. Ein langer Weg in Australien, der den Spanier unter anderem über Marcos Giron, Yannick Hanfmann und Denis Shapovalov bis hin zu Daniil Medvedev ins Finale der Australian Open führt. Eurosport präsentiert die fünf besten Schläge des 35 Jahre alten Mallorquiners Down Under.

