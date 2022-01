Tennis

Australian Open - Stefanos Tsitsipas findet deutliche Worte im Fall Novak Djokovic

Stefanos Tsitsipas hat Kritik am Verhalten des ungeimpften Tennis-Topstars Novak Djokovic rund um dessen Einreise-Chaos in Australien geübt. "Eine sehr kleine Minderheit hat sich entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen. Das lässt die Mehrheit irgendwie wie Idioten aussehen", so der Grieche.

