Das Gelbe vom Ball - Boris Becker im Fall Novak Djokovic: "Man muss andere Meinungen zulassen"

Boris Becker, Barbara Rittner und Moderator Matthias Stach diskutieren im Eurosport-Podcast den Fall Novak Djokovic. "Da ist einiges schief gelaufen, die Frage ist: Wer war der böse Bube?", so Becker. Rittner bemängelt indes "diese geringe Transparenz von Anfang an". Djokovic erstritt sich vor Gerichte die Einreise nach Australien und will ab 17. Januar bei den Australian Open aufschlagen.

00:06:53, Gestern Am 10:39