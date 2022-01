Tennis

Australian Open: Boris Becker schwärmt von Fünfsatz-Gladiatoren Matteo Berrettini und Gael Monfils

Eurosport-Experte Boris Becker analysiert in Matchball Becker gemeinsam mit Moderator Matthias Stach die Ereignisse des neunten Wettkampftages der Australian Open in Melbourne. Die deutsche Tennislegende huldigt den beiden "Gladiatoren" Matteo Berrettini und Gael Monfils, die sich in der Night Session einen epischen Fünfsatz-Krimi lieferten.

00:25:59, vor 4 Stunden