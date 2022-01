Australian Open

Ebenfalls das Ticket für die zweite Runde gelöst hat Victoria Azarenka aus Belrarus. Die zweimalige Turniersiegerin ließ Panna Udvardy aus Ungarn beim 6:3 und 6:1-Erfolg keine Chance.

Elina Svitolina musste in ihrem Match gegen Fiona Ferro aus Spanien nur im zweiten Durchgang kämpfen. Die Ukrainerin gewann 6:1, 7:6 (7:4).

Ein Auftakt nach Maß gelang der Italienerin Camilla Giorgi. Sie schlug Anastasia Potapova aus Russland 6:4, 6:0.

Eurosport-Experte Mats Wilander sieht vor allem im taktischen Bereich noch Defizite bei Gauff. "Ich denke, für Coco Gauff ist es an der Zeit, Tennis zu spielen – was bedeutet, dass sie sehr schnell ist, körperlich sehr stark, jung und mental extrem reif. Aber sie spielt Schläge, bei denen man sich fragt, was das soll", so der Schwede.

