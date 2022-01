Tennis

Daniel Altmaier im Interview: So will er Alexander Zverev bei den Australian Open in Runde eins ärgern

Daniel Altmaier geht erstmals bei den Australian Open an den Start. Der French-Open-Achtelfinalist von 2020 freut sich auf das Duell mit der deutschen Nummer eins und will seinen Auftritt im Hauptfeld in Melbourne genießen. "Das ist der Start eines neuen Chapters für mich", sagt Altmaier im Interview mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr.

00:03:31, vor einer Stunde