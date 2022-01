Tennis

Australian Open 2022: Daniil Medvedev und Rafael Nadal liefern sich im Finale gleich Mega-Schlacht

Rafael Nadal und Daniil Medvedev starten das Herren-Finale der Australian Open gleich auf ganz hohem Niveau. Schon im zweiten Spiel kommt es zu drei spektakulären Ballwechseln in Folge, die das Publikum in der Rod Laver Arena aus den Sitzen reißen. Nadal kommt auf 30:30 heran und schnuppert am Break - am Ende bringt Medvedev aber seinen Aufschlag durch.

00:03:14, vor 17 Minuten