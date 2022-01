Worum es sich dabei genau handelt, bleibt ungeklärt. In der Nacht auf Donnerstag wird der Flieger mit dem serbischen Weltranglistenersten an Bord in Australien erwartet.

Die australische Innenministerin Karen Andrews stellte zudem klar, dass bei der Einreise der australische Grenzschutz verantwortlich sei, nicht der jeweilige Bundesstaat.

"Jede Person, die nach Australien einreisen möchte, muss unsere strengen Grenzanforderungen erfüllen", erklärte die Ministerin in einer Erklärung am Mittwochnachmittag australischer Zeit.

"Die Regierung des Bundesstaates Victoria und Tennis Australia können ungeimpften Spielern die Teilnahme an den Australian Open gestatten, aber die Regierung des Commonwealth wird unsere Anforderungen an der australischen Grenze durchsetzen", so Andrews.

Auch Premierminister Morrison fordert Aufklärung

Die Grenzpolizei werde dafür sorgen, "dass diejenigen, die an unserer Grenze ankommen, unsere strengen Grenzbestimmungen einhalten". Eine ungeimpfte Person müsse "einen akzeptablen Nachweis erbringen, dass sie aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann". Die Innenministerin betonte zudem: "Keiner Person, die an den Australian Open teilnimmt, wird eine Sonderbehandlung zuteil."

Turnierdirektor fordert: Djokovic soll sich erklären

