Der 34-Jährige habe diesen Kampf "nicht nur für sich selbst, sondern für die ganze Welt geführt".

In Australien sei nun endlich "auf der Grundlage aller Fakten entschieden" worden, erklärte Djordje Djokovic weiter: "Es gab keinen Grund für eine andere Entscheidung. Im Moment bekommen wir Informationen, dass der Innenminister offensichtlich über dem Gericht steht."

Das ganze Thema sei zudem "von Beginn an Politik" gewesen, ist sich der Bruder des Serben sicher: "Die neuesten Informationen besagen, dass sie ihn verhaften wollen. Im Moment beraten wir uns mit Anwälten und PR-Leuten."

Djokovic befinde sich "mit seinen Anwälten in den Räumen, in denen die Anhörung stattfand, und erwägt derzeit alle Optionen. Es war eine große Niederlage für die australischen Behörden und sie nehmen das sehr schlecht auf."

Berichte vor allem aus Serbien über eine Verhaftung des Weltranglistenersten kurz nach der Gerichtsverhandlung am Montag, bei der Djokovic von Richter Anthony Kelly Recht bekam , stimmen offenbar aber nicht. Die australischen Zeitungen "The Age" und "The Sydney Morning Herald" berufen sich dabei auf mehrere Quellen aus Regierungs- und Tenniskreisen.