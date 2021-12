Dominic Thiem wirkte aufgeräumt, fast ein wenig gelöst.

Obwohl der 28-Jährige tags zuvor seine Teilnahme am Turnier in Abu Dhabi abgesagt hatte, versprühte er bei der Medienrunde am Mittwoch, zu der er live aus Dubai zugeschaltet war, leichten Optimismus.

"Der ganze Prozess verläuft völlig nach Plan. Ich bin schmerzfrei, hänge aber im Training noch etwas hintendran. Bei einer anderen Exhibition als in Abu Dhabi, wo sehr, sehr seriöses Tennis und im Grunde normale Matches wie auf der Tour gespielt werden, hätte ich wahrscheinlich spielen können. Wir haben entschieden, dass ich nur auf den Platz gehe, wenn ich die Vorhand wieder zu 100 Prozent durchziehen kann. Aktuell bin ich etwa bei 80 Prozent", erklärte er.

Keine 24 Stunden zuvor hatte Thiem verkündet, dass er sein Comeback auf der Tour verschieben muss , da er sich "noch nicht bereit fühle, auf höchstem Level zu konkurrieren."

Thiem bestätigt Australian-Open-Teilnahme

Der US-Open-Champion von 2020 sorgte damit für Spekulationen, ob dies möglicherweise bereits ein Vorzeichen für eine mögliche Absage an den Australian Open in Melbourne (17. - 30. Januar) sein könnte.

Solche Annahmen verwies der Österreicher jedoch ins Reich der Fabeln . Auf die Frage, ob er beim ersten Grand Slam des neuen Jahres aufschlagen werde, antwortete er: "Hundertprozentig. Selbst wenn ich vorher kein Match bestreiten würde, steht einem Antreten bei den Australian Open nichts im Weg."

Thiem bestritt sein letztes Spiel auf der Tour im Juni dieses Jahres auf Mallorca. Seit langem hat er mit einem Einriss in der Sehnenscheide und der Gelenkkapsel zu kämpfen. Im Kalenderjahr 2021 absolvierte der Rechtshänder gerade einmal 18 Partien, von denen er die Hälfte gewann.

Trotz seiner jüngsten Turnierabsage in Abu Dhabi hat Thiem einen klaren Comeback-Plan vor Augen. "Der ATP Cup (1. - 9. Januar 2022; Anm. d. Red.) ist jetzt definitiv mein Ziel. Ich hoffe, dass ich dort spielen kann. Wenn es so weitergeht, wie in den letzten Tagen und Wochen, wo es fast jeden Tag Fortschritte gegeben hat, bin ich optimistisch, dass ich beim ATP Cup in die neue Saison starten werde", zeigte er sich zuversichtlich.

Thiems Auftaktgegner wäre jedoch kein Geringerer als der amtierende US-Open-Sieger Daniil Medvedev aus Russland.

Daniil Medvedev (l.) und Dominic Thiem Fotocredit: Getty Images

Thiems Kampf gegen die Blockade im Kopf

Mittlerweile habe er sogar begonnen, im Training mit Coach Nicolás Massú Vorhand-Drills einzubauen (Vorhand cross und Vorhand longline). "Ich kann gut trainieren und habe etliche Trainingsmatches in den Beinen und in meinem Handgelenk", freute sich der 28-Jährige. Einzig mit anderen Spielern habe er bis dato noch keine Trainingssession eingelegt.

Während es aus sportlicher Sicht allem Anschein nach stetig bergauf geht, steht hinter der mentalen Verfassung des Langzeitverletzten ein größeres Fragezeichen.

"Das Schwierigste ist, bei den Schlägen die Verletzung aus dem Kopf zu bekommen. Mir ist die Sehne ja nicht einmal, sondern zweimal gerissen - das ist noch sehr präsent in meinem Kopf. Ich habe keine Schmerzen in meinem Handgelenk, ich würde sogar sagen, dass es stärker und beweglicher als jemals zuvor ist. Allerdings habe ich noch immer eine Blockade im Kopf. Ich bin mir aber ganz sicher, dass in den kommenden Wochen der Moment kommen wird, an dem die Blockade gelöst wird", versicherte Thiem.

Schließlich sei er nur dann in der Lage, in der absoluten Weltspitze mitzuspielen, wenn er sich zu 100 Prozent ins Match reinhaue. "Das ist bei anderen Spielern, die sich mit ihrem Aufschlag oder ihrem Talent retten können, ein wenig anders. Das kann ich nicht. Ich muss hundertprozentig da sein. Das ist natürlich sehr kräfteraubend, aber ich denke nicht, dass man daran etwas ändern kann. Ich hoffe dennoch, dass ich noch einige gute Jahre rausquetschen kann", betonte der Vorjahresfinalist der Australian Open.

Dominic Thiem Fotocredit: Getty Images

Thiem stapelt tief: "Wird ein steiniger Weg zurück"

Große Erwartungen an sein Comeback, sei es beim ATP Cup oder den Australian Open, hat der Niederösterreicher allerdings nicht.

"Es ist das erste Mal, dass ich von solch einer langen Verletzungspause zurückkomme, deshalb sind meine Erwartungen jetzt nicht übertrieben hoch. Ich erwarte nicht, dass ich lange im Turnier bleibe, das erhoffe ich mir erst ein wenig später im kommenden Jahr", entgegnete er auf Eurosport-Nachfrage.

Schließlich weiß auch Thiem, dass die Konkurrenz, allen voran die jungen Wilden um Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Medvedev, nicht schläft.

"Natürlich haben sich die anderen in meiner Abwesenheit weiterentwickelt und es wird definitiv ein steiniger Weg zurück. Besonders, weil ich zu Beginn aufgrund meiner niedrigen Platzierung in der Setzliste schon früher auf die Besten treffen werde", dämpfte die aktuelle Nummer 15 der Weltrangliste die Erwartungen: "Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich den ganzen Weg bestritten habe - als ich noch jung und im Ranking noch nicht so hoch platziert war. Damals musste ich mich auch hochkämpfen und habe es geschafft. So ähnlich sehe ich es jetzt auch."

Auch wenn Thiem in der Weltrangliste ein paar Plätze abgerutscht sein mag, steht fest, dass er von seinem Kämpfergeist und seinem Optimismus nichts eingebüßt hat.

