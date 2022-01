Dominik Koepfer hat zum Auftakt der Australian Open überzeugt. Der 27-Jährige aus Furtwangen schlug den Spanier Carlos Taberner in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers nach einer über weite Strecken konzentrierten Vorstellung mit 6:1, 3:6, 6:4, 6:1.

Bei seinen bisherigen zwei Auftritten im Hauptfeld von Melbourne war für den Davis-Cup-Spieler spätestens in der zweiten Runde Schluss.

Ad

"Ich habe im zweiten Satz ein bisschen geschwächelt, aber sonst war das durchaus solide", sagte Koepfer bei Eurosport: "Ich war mental relativ ruhig heute, was sehr wichtig für mich ist. Ich bin happy, in der zweiten Runde zu stehen."

Australian Open Osaka startet souverän in die Australian Open VOR 3 STUNDEN

Zuvor war der Münchner Peter Gojowczyk mit einem 3:6, 3:6, 3:6 am Franzosen Benjamin Bonzi gescheitert. Der 32-Jährige unterlag in seiner Erstrundenbegegnung am Montag dem Franzosen Benjamin Bonzi 3:6, 3:6, 3:6.

Gojowczyk kann nicht an US Open anknüpfen

Gojowczyk war letztlich chancenlos und musste sich nach einen Spielzeit von 1:36 Stunden dem Weltranglisten-65. geschlagen geben. Gojowczyk hatte sich zuletzt in der Weltrangliste auf Platz 87 gekämpft.

Gojowczyk war bei den US Open im vergangenen Jahr als Qualifikant noch ins Achtelfinale vorgestoßen - in Melbourne konnte er an den Erfolg nicht anknüpfen. Für Bonzi ist es die Premiere Down Under - der 25 Jahre alte Franzose tritt erstmals bei den Australian Open an.

Für die Teilnahme an der ersten Runde gibt es immerhin 103.000 Australische Dollar (65.035 Euro).

Insgesamt sind am ersten Turniertag acht deutsche Profis im Einsatz, darunter auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) im Duell mit Landsmann Daniel Altmaier (Kempen) in der Night Session in der Rod-Laver-Arena (2. Match nach 9:00 Uhr live bei Eurosport und im Liveticker ).

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) greift am Dienstag gegen Kaia Kanepi (Estland) ins Geschehen ein.

Das könnte Dich auch interessieren: Totalschaden Down Under: Die Folgen der Causa Djokovic

(SID)

Australian Open Top-Gegnerinnen zu stark: Petkovic und Maria in Runde eins gescheitert VOR 21 MINUTEN