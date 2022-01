Daniil Medvedev hatte im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas Schiedsrichter Jaume Campistol mit rüden verbalen Mitteln mitgeteilt, dass er doch bitteschön den Griechen wegen Coachings verwarnen solle. Tsitsipas' Vater Apostolos habe laut Medvedev permanent auf seinen Sohn eingeredet, Campistol ließ das jedoch ungesühnt.

Medvedev echauffierte sich daraufhin derart, dass er Campistol fragte, ob er "verrückt" und "dumm sei" und bezeichnete den Spanier als "small cat" - eine weitere versteckte Beleidigung.

Ad

Erst im vierten Satz bekam Tsitsipas eine Verwarnung, nachdem der Grieche von der unter seinem Vater postierten Schiedsrichterin Eva Asderaki-Moore, selbst Griechin, des Coachings überführt wurde.

Tennis Djokovic neuer Ehrenbürger in montenegrinischer Kleinstadt VOR 18 STUNDEN

Medvedev entschuldigte sich nach dem Matchball bei Campistol und bekannte später im Interview, dass er seinen Ausbruch schon kurz danach als " großen Fehler " gesehen habe - das bezog er allerdings eher auf sich, weil er befürchtete, durch die erhöhte Emotionalität nicht mehr auf Top-Niveau spielen zu können.

"Bist du dumm?!" Medvedev verliert komplett die Fassung

McEnroe: "Er ist voll da"

Manch einen erinnerte Medvedev mit seinem Ausbruch an die Tennis-Legende John McEnroe, der früher öfter im Clinch mit den Stuhlschiedsrichtern lag und mehrfach verbal ausfällig wurde. Von Eurosport auf den Ausraster des Russen angesprochen, äußerte sich der US-Amerikaner entsprechend milde.

"Da fragt ihr wirklich den Falschen", meinte der 62 Jahre alte siebenmalige Grand-Slam-Sieger: "Wenn ich sage, er hat übertrieben - ich meine, ich hab' es doch mindestens 100 Mal übertrieben."

Er selbst möge es einfach, wenn Spieler auf dem Platz aus sich herausgehen. "Ich mag Emotionen. Ich mag es, wenn man sie offen zeigt. Der Junge lebt für das, was er tut, er ist voll da."

Vielleicht sei Medvedev zu weit gegangen - als Zuschauer werde man aber bei so einer Aktion auch mehr in die Charaktere involviert: "Du bekommst einen besseren Eindruck von der Person und vielleicht auch eine Entscheidungshilfe, für wen du bist. Vielleicht denkst du dir danach: Medvedev mag ich nicht, ich will, das Tsitsipas gewinnt. Oder aber du denkst: Wow, der Typ hat etwas, auch wenn er die Fassung verliert - ich bin für ihn."

Fazit McEnroe: "Ich werde nicht sagen, dass er es übertrieben hat. Ich sage: Gebt mir gerne mehr davon."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Medvedev auf schmalem Grat: Wann gibt es Konsequenzen?

Fast überirdisch - Medvedev und Tsitsipas liefern große Show

Australian Open Tsitsipas schießt gegen Medvedev: "Nicht der reifste Mensch" VOR 19 STUNDEN