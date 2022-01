Tennis

Australian Open 2022 - Kaia Kanepi bejubelt Achtelfinalsieg gegen Aryna Sabalenka zu früh

Der Tiebreak im dritten Satz bei den Australian Open geht bis zehn - was Kaia Kanepi in der Hitze des Gefechts vergessen hatte. So kam es zu einer kuriosen Szene.

