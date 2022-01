Dabei mussten sie keinen einzigen Breakball abwehren.

Mies hatte sich Anfang des vergangenen Jahres einer Knorpel-OP am Knie unterziehen müssen, die eine lange Pause nach sich zog.

Krawietz spielte in der Zwischenzeit erfolgreich mit dem Rumänen Horia Tecau und qualifizierte sich mit seinem Partner für die ATP Finals.

Zuvor waren die beiden Tennisprofis, die 2019 und 2020 in Roland-Garros triumphiert hatten, erst einmal gemeinsam in Melbourne angetreten.

Friedsam im Damen-Doppel weiter

2020 scheiterten sie schon in der ersten Runde. Ihr Comeback nach mehr als einem Jahr hatten die "KraMies" in der vergangenen Woche beim ATP-Turnier in Sydney gefeiert, wo sie das Halbfinale erreichten.

In Melbourne weiter ist derweil auch Anna-Lena Friedsam (Neuwied). An der Seite der rumänischen Doppel-Spezialistin Raluca Olaru schlug die 27-Jährige das französische Wildcard-Duo Alize Cornet und Diane Parry 6:4, 6:4.

In der zweiten Runde treffen Friedsam/Olaru auf das gesetzte chinesische Doppel Yifan Xu / Zhaoxuan Yang (Nr. 14).

