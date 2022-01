Für Medvedev wäre es der zweite Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier. Im September 2021 verdarb er bei den US Open in New York bereits Djokovic die Chance auf den Rekordsieg.

Zuvor stand bereits das Finale im Doppel der Frauen auf dem Programm.

Die topgesetzten Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova setzten sich 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 gegen Anna Danilina aus Kasachstan und die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia durch.

Der letzte Turniertag für Euch live im Ticker:

(Alle Zeiten in MEZ)

Krejcikova/Siniakova (CZE/1) - Danilina/Haddad Maia (KAZ/BRA) 6:7 (3:7), 6:4, 6:4

JETZT: Rafael Nadal (ESP/6) - Daniil Medvedev (RUS/2) 2:6, 6:7 (5:7)

12:52 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:7, 5:4

Ganz schwerer Patzer von Medvedev am Netz. Er muss den Volley nur noch in Nadals Feld legen und schlägt ihn ins Netz. Zwei Breakchancen für den Spanier, von denen der Russe die erste mit großem Kampfgesit abwehrt. Aber Nummer zwei nutzt Nadal mit dem Longline zum 5:4.

12:49 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:7, 4:4

Nadal holt doch noch das Spiel zum 3:3. Da hat Medvedev eine große Chance zur Vorentscheidung verspielt. Und im anschließenden Aufschlagspiel des Russen folgt ein schwerer Fehler am Netz zum 30:30. Doch er findet sofort in den Rhythmus zurück, holt mit dem Rückhandwinner den Spielball. Mit einem genau platzierten Crossschlag geht es 4:3 in Führung.

12:43 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:7, 4:3

"Pure Weltklasse!" Medvedev glänzt aus der Defensive

12:34 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:7, 2:3

Mit einem ganz starken Longline holt sich Medvedev drei Breakbälle. Mit einem guten Stopp wehrt Nadal den ersten ab. Beim zweiten lässt Medvedev die Möglichkeit mit einem Rückhandfehler liegen. Und bei Nummer drei ist der Russe am Netz nicht konsequent genug, und Nadal kann kontern. 40:40.

12:26 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:7, 2:2

Es folgt ein relativ deutliches Aufschlagspiel auf beiden Seiten. Mit einer gut platzierten Vorhand beim Spielball legt Nadal den Grundstein zum Punktgewinn und gleicht zum 2:2 aus.

12:26 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:7, 2:2

12:17 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:7, 1:1

Auch Nadal muss über Einstand gehen, auch er bringt sein Service aber durch. Mit einem Aufschlag-Winner beim Spielball gleicht er zum 1:1 aus.

Aus 3:5 mach 7:5! Medvedev gewinnt Tiebreak gegen Nadal

12:10 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:7, 0:1

Es hat eine etwas längere Pause gegeben, weil Medvedev den Platz verlassen hatte. Der Russe muss nun gleich in seinem ersten Aufschlagspiel im dritten Satz mehrmals über Einstand gehen. Nadal vergibt eine Breakchance mit einem sehr leichten Rückhandfehler. Medvedev seinerseits nutzt eine Möglichkeit mit einem dicken Patzer bei einem an sich schon völlig unnötigen Stopp nicht. Aber mit einem Ass holt er doch noch den Spielgewinn.

11:54 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:7

Riesiges Glück für Medvedev. Der Russe muss eigentlich den Punkt am Netz mehrmals zumachen, schafft das aber nicht. Und es sieht so aus als hätte eine blitzschnelle Reaktion Nadals dem Spanier den Punkt beschert. Aber es stellt sich heraus, dass ein Notschlag des Siegers von 2009 zuvor knapp im Aus war. 5:5 im Tiebreak. Und mit einem starken Passierball cross holt sich Medvedev den Satzball, den er mit einem Longline verwandelt. 7:5 im Tiebreak für den Russen.

11:46 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:6

Nach einem zu ungestümen Netzangriff Medvedevs holt sich Nadal das Minibreak zum 2:0 im Tiebreak. Das gibt der Mallorquiner mit einem Vorhandfehler aber aus der Hand. Beim Seitenwechsel steht es 3:3.

11:42 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:6

Nadal lockt Medvedev mit einem Stopp ans Netz vor und verwandelt mit dem Passierball zum 30:30. Das ist eine etwas kritische Phase für den Russen, der aber mit dem Ass den Spielball holt. Und dann folgt der Winner am Netz hinterher zum 6:6. Es geht in den Tiebreak.

Plötzlich Unruhe in der Arena: Protest-Aktion im Australian-Open-Finale

11:37 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 6:5

Medvedev gleicht ohne Schwierigkeiten zum 5:5 aus. Beide wackeln aktuell, machen relativ viele Fehler. Nadal muss nach einem Vorhandpatzer über Einstand gehen. Der erste AUfschlag kommt beim Mallorquiner derzeit fast gar nicht mehr. Aber ab und zu lässt er seine Klasse aufblitzen, verwandelt mit dem Winner am Netz zum Spielball und holt sich das Spielball zum 6:5.

11:24 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 5:4

Nach einem Patzer von Medvedev hat Nadal den ersten Satzball. Aber den kann er nicht nutzen. Der Spanier macht den Fehler mit dem Slice. Es folgt der Rahmentreffer Nadals zum nächsten breakball für Medvedev. Nadal ist zu passiv, macht den Fehler am Netz, und es ist alles wieder offen in Satz zwei.

11:20 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 5:3

Der Rückhandcross von Medvedev kratzt die Linie noch. Der Russe hat einen weiteren Breakball. Und dann gibt es eine Unterbrechung. Die Kameras fangen nicht genau ein, was passiert ist. Aber es scheint so, als sei ein Fan auf den Platz gelaufen. Kurz darauf kann es weiter gehen, und Nadal wehrt den Breakball stark ab. Und dann hat der Spanier das ganze Feld offen, muss nur noch mit dem Passierball verwandeln und verschlägt die Vorhand. Auch diese Breakchance kann er jedoch abwehren.

"Uh la la!" Nadal gewinnt epische 40-Schläge-Rally und holt sich Break

11:15 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 5:3

Medvedev macht Druck über die Rückhand. Er zwingt Nadal in die Defensive und holt sich erneut zwei Breakbälle. Den ersten wehrt Nadal mit Serve-and-Volley ab. Den zweiten kontert er mit viel Übersicht und einem weiteren guten Volley am Netz.

11:10 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 5:3

Der Slice von Medvedev bleibt an der Netzkante hängen. Nadal hat erneut Breakball. Und dann spielt der Spanier einen starken Stopp. Der Russe rutscht weg und erreicht den Ball nicht mehr. 5:3 für Nadal.

11:03 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 4:3

Ganz starker Rückhand-Longline von Medvedev. 0:30 bei Aufschlag Nadal. Der erste Aufschlag des Spaniers kommt weiterhin zu wenig, die Quote liegt bei unter 50 Prozent. Mit einem tollen Winkel beim Rückhandcross zwingt Medvedev seinen Gegner zum Fehler und holt sich zwei Breakbälle. Gleich den ersten verwandelt er mit dem Longline zum 3:4.

10:59 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 4:2

Beide holen sich in schnellem Tempo ihr jeweils nächstes Aufschlagspiel. Es steht 4:2 für Nadal.

10:52 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 3:1

Ein herausragender Ballwechsel endet mit einem großartigen Stopp von Nadal. Zwei Breakchancen für den Spanier. Die erste wehrt Medvedev mit einem Ass ab. Dann aber folgt der Rückhandfehler des Russen. Break für Nadal zum 3:1.

Mit Netzkante: Medvedev dreht gegen Nadal auf

10:46 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 2:1

Beim Stand von 30:30 wird es aus Sicht von Nadal erneut kurz kritisch. Aber dann lässt der Spanier den Aufschlag-Winner folgen. Anschließend macht Medvedev den Vorhandfehler, und es steht 2:1 für Nadal.

10:41 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6, 1:1

Nadal gewinnt sein erstes Aufschlagspiel im zweiten Satz. Medvedev macht es ihm anschließend nach. Über den Aufschlag holt der Russe viele freie Punkte. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu Nadal. Der zweite ist, dass der Spanier bisher deutlich fehlerhafter als sein Gegner spielt.

10:30 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:6

Nadal ist eigentlich am Drucker, spielt einen starken Angriffsball cross. Aber dann patzt er beim Volley, als er den nur noch verwandeln muss. Zwei Satzbälle für Medvedev. Und gleich den ersten nutzt er mit dem Aufschlag zum 6:2. 1:0-Satzführung für die Nummer zwei der Welt.

10:25 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:5

Medvedev hat Glück mit der Netzkante. Der anschließende Stoppversuch Nadals ist aber zu offensichtlich, und Medvedev hat keine Mühe, mit dem Passierball zu verwandeln. Drei weitere Breakbälle für den Russen. Und dann verschlägt Nadal den Volley zum auch in dieser Höhe verdienten 5:2 für Medvedev.

10:23 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:4

Medvedev holt sich sein Aufschlagspiel zum 4:2. Den Spieball verwandelt der Russe mit einem Schmetterball am Netz.

Was ist hier los?! Medvedev und Nadal liefern sich gleich Mega-Schlacht

10:15 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:3

Die Rückhand von Nadal fliegt ins Aus. Drei Breakbälle für Medvedev. Und gleich bei der ersten steht der Spanier nach dem Return des Russen schlecht zum Ball, macht den Fehler und muss sein Service zu null abgeben. Break für Medvedev, und das lag in der Luft.

10:12 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:2

Medvedev verschlägt den Vorhand-Slice. Es steht 30:30 bei Aufschlag des Russen. Aber er bleibt konzentriert und gleicht mit einem guten Aufschlag zum 2:2 aus.

10:07 Uhr - Nadal - Medvedev - 2:1

Nadal kann eine weitere Breakchance abwehren und verwandelt schließlich mit der Vorhand aus dem Halbfeld zum 2:1. Das war ein bisschen das Aufschlagspiel der vergebenen Möglichkeiten von Medvedev.

10:03 Uhr - Nadal - Medvedev - 1:1

Medvedev gewinnt sein Aufschlagspiel deutlich souveräner als Nadal zuvor. Und dann hat er bei AUfshclag des Spaniers alle Chancen zum 0:40, nutzt aber seine Möglichkeit am Netz nicht. Nadal kommt jetzt mutig nach vorne, wehrt spektakulär die nächste Chance des Russen ab. Dann aber patzt er mit der Vorhand, und es gibt doch noch den Breakball. Den wehrt Nadal mit einem starken Volley ab.

Toben, meckern, siegen - Medvedev scheut keinen Konflikt

9:53 Uhr - Nadal - Medvedev - 1:0

Nadal eröffnet das Match mit eigenem Aufschlag. Der Spanier beginnt zunächst konzentriert, überzeugt unter anderem mit einem starken Longline gegen die Laufrichtung seines Gegners. Aber nach zwei Rückhandfehlern in Serie muss er doch noch über Einstand gehen. Mit einem Service-Winner holt er sich aber doch noch sein Spiel zum 1:0.

INFO - Nadal - Medvedev

Die Australian Open sind nach Anzahl der Titel gerechnet Nadals schwächstes Grand Slam Turnier. Der Mallorquiner siegte bisher "nur" einmal Down Under, nämlich 2009. Medvedevs bestes Ergebnis in Melbourne war die Finalteilnahme im vergangenen Jahr.

INFO - Nadal - Medvedev

Es ist das fünfte Aufeinandertreffen zwischen dem Spanier und dem Russen. Nadal führt im direkten Duell 3:1. Das letzte Match, im November 2020 bei den ATP Finals damals noch in London, ging allerdings an Medvedev. Und der Weltranglisten-Zweite geht durchaus als leichter Favorit in das Endspiel.

INFO - Nadal - Medvedev

Rafael Nadal hat die große Chance auf den 21. Grand Slam Titel im Einzel. Damit würde der Spanier Novak Djokovic und Roger Federer hinter sich lassen und wäre zumindest vorerst alleiniger Rekordhalter. Für Daniil Medvedev wäre es nach den US Open im vergangenen Spätsommer der zweite Grand Slam Sieg.

Kuriose Mondbälle beim Matchball: Krejcikova/Siniakova gewinnen Doppel-Titel

INFO - Doppelsieg an Tschechien

Der Titel im Damendoppel geht nach Tschechien. Die Topfavoritinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova schlugen Anna Danilina aus Kasachstan und die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.

INFO - Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen zum letzten Wettkampftag bei den Australian Open 2022 in Melbourne. Ab 9:30 Uhr beginnt das Finale zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev. Sebastian Würz tickert für Euch live.

