Für Medvedev wäre es der zweite Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier. Im September 2021 verdarb er bei den US Open in New York bereits Djokovic die Chance auf den Rekordsieg.

Zuvor steht bereits das Finale im Doppel der Frauen auf dem Programm.

Ad

Die topgesetzten Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova spielen gegen Anna Danilina aus Kasachstan und die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.

Australian Open Ansetzungen Samstag: Aussie-Festspiele mit Kyrgios/Kokkinakis und Barty GESTERN AM 14:23

Der letzte Turniertag für Euch live im Ticker:

Halbfinale: Nadal bezwingt Berrettini in vier Sätzen - Highlights

Australian Open live im Ticker - Top-Matches des Tages:

(Alle Zeiten in MEZ)

Ab 5:00 Uhr: B. Krejcikova (CZE/1)/K. Siniakova (CZE/1) - A. Danilina (KAZ)/B. Haddad Maia (BRA)

B. Krejcikova (CZE/1)/K. Siniakova (CZE/1) - A. Danilina (KAZ)/B. Haddad Maia (BRA) ab 9:30 Uhr: Rafael Nadal (ESP/6) - Daniil Medvedev (RUS/2)

INFO - Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen zum letzten Wettkampftag bei den Australian Open 2022 in Melbourne. Ab 9:30 Uhr beginnt das Finale zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev. Sebastian Würz tickert für Euch live.

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker zum Fall Djokovic

Das könnte Dich auch interessieren: Coach lässt aufhorchen: Nadal verlor während Viertelfinale vier Kilo

News zu den Australian Open direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Shapovalov kritisiert Bevorzugung von Nadal: "Ein großer Witz"

Australian Open Punktejagd auf Djokovic: So wird Medvedev die Nummer eins der Welt 27/01/2022 AM 12:13