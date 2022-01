Noch nie in seiner Karriere stand der Italiener Jannik Sinner im Halbfinale eines Grand Slams. Am Mittwoch trifft der 20-Jährige im Viertelfinale der Australian Open in der Rod Laver Arena auf Stefanos Tsitsipas, der sich in einem Fünf-Satz-Krimi gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durchsetzte.

Sinner und Tsitsipas bestreiten das dritte Match der Day Session. Zuvor kämpfen Danielle Collins und Alizé Cornet um den Einzug ins Damen-Halbfinale. Die Siegerin trifft entweder auf die Polin Iga Swiatek oder Kerber-Bezwingerin Kaia Kanepi, die sich im zweiten Spiel der Day Session gegenüberstehen.

In der Night Session trifft US-Open-Sieger Daniil Medvedev auf Félix Auger-Aliassime. Der 25 Jahre alte Russe könnte in Melbourne der erste Tennisspieler der Geschichte werden, der seine ersten beiden Grand-Slam-Titel in zwei aufeinanderfolgenden Turnieren gewinnt. Diesem Traum will er gegen den Kanadier einen Schritt näher kommen.

Der zehnte Turniertag in Melbourne live im Ticker:

Australian Open - Top-Matches:

J. Sinner (ITA/11) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4)

F. Auger-Aliassime (CAN/9) - Daniil Medvedev (RUS/2)

D. Collins (USA/27) - A. Cornet (FRA)

I. Swiatek (POL/7) - Kaia Kanepi (EST)

INFO - Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen zum zehnten Wettkampftag bei den Australian Open 2022 in Melbourne. Hier erfahrt Ihr, wer ins Halbfinale beim Happy Slam einzieht. Jonas Klinke tickert für euch live.

