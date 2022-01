"Ich habe ihn so oft bei diesem und anderen Turnieren gesehen und ihn angefeuert", schwärmte Matteo Berrettini und meinte damit Rafael Nadal. Dem Superstar aus Spanien steht er nun im Halbfinale gegenüber.

Der Fan trifft auf sein Idol.

"Gegen Rafa im Halbfinale auf Rod Laver zu spielen ist etwas, wovon ich schon als Kind geträumt habe", so Berrettini auf der Pressekonferenz nach seinem nervenaufreibenden 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2-Erfolg gegen Gaël Monfils.

Es ist erst das zweite Mal, dass der 25-Jährige in seiner Karriere auf Nadal trifft - und wieder geht es dabei um den Einzug in ein Grand-Slam-Finale. 2019 unterlag Berrettini dem Spanier bei den US Open glatt in drei Sätzen.

Nadal ist auch jetzt wieder favorisiert, was zeigt, wie die Wahrnehmung des Italieners noch immer ist.

Berrettini fliegt unter dem Radar

Der Name Berrettini fällt selten, wenn es im Vorfeld der großen Turniere um die Favoritenfrage geht. Dabei stand der Römer in der Saison 2021 im Endspiel von Wimbledon und qualifizierte sich in den vergangenen drei Jahren zweimal für die ATP Finals. Seit Oktober 2019 ist Berrettini ununterbrochen in den Top 10 der Welt zu finden.

Trotzdem - Berrettini fliegt immer ein wenig unter dem Radar.

So hat sich die Nummer sieben der Welt auch in Melbourne ins Halbfinale "geschlichen". In den ersten drei Runden gegen Brandon Nakashima, Stefan Kozlov und Carlos Alcaraz kam er nicht ohne Satzverlust durch. Es folgte ein enger Dreisatzsieg gegen Pablo Carreño Busta im Achtelfinale sowie der Fünfsatz-Showdown mit Monfils.

Die Ergebnisse und Leistungen machen es schwer, die aktuelle Stärke des fünfmaligen ATP-Turniersiegers einzuschätzen.

Das wird sich freilich im Vergleich mit Nadal ändern. Berrettini selbst ist überzeugt von seinen Auftritten, das legen die Aussagen vor dem Halbfinale nahe. "Ich möchte dieses Spiel unbedingt gewinnen und ich weiß, dass ich es schaffen kann", betonte der Weltranglistensiebte. Dass er zum dritten Mal im Halbfinale eines Grand Slam stehe, zeige "dass das mein Niveau ist und ich will weiterkommen".

Nadal: "Ich war körperlich zerstört"

Ansagen dieser Art hört man nicht allzu häufig von Profis, die auf Nadal treffen. Der 35-Jährige überstand im Viertelfinale einen extremen Abnutzungskampf gegen Denis Shapovalov. "Ich war körperlich zerstört", gab Nadal nach dem 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 gegen den Kanadier zu.

Berrettini wird sich davon nicht blenden lassen - schließlich hat er den Werdegang und unfassbaren Kampfgeist des Rekord-Grand-Slam-Champions von Kindesbeinen an studiert ...

