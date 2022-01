Tennis

Australian Open 2022 - John McEnroe schwärmt von Rafael Nadal nach dessen Finaleinzug in Melbourne

Rafael Nadal steht bei den Australian Open am Sonntag zum 29. Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale. 20 Titel konnte der Spanier bisher holen, in Melbourne könnte der Rekord-Triumph Nr. 21 folgen. John McEnroe schwärmt bei Eurosport daher über die bemerkenswerte Leistung von Nadal und zieht auch Vergleiche zu einem anderen großen Namen - Roger Federer.

00:01:27, vor einer Stunde