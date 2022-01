Obwohl Daniil Medvedev - das steht nach dessen Finaleinzug in Melbourne fest - im kommenden Februar neuer Spitzenreiter des ATP Rankings wird, ist er für John McEnroe nicht wirklich die Nummer eins.

"Wir stehen am Anfang des Jahres und es ist auf jeden Fall eine ausgezeichnete Leistung. Aber man kann mir nicht erzählen, dass Djokovic, der drei der letzten vier Grand-Slam-Turniere gewonnen hat und in allen Finals stand, nicht die Nummer eins ist. Das ist lächerlich", betonte McEnroe.

Entscheidend ist für den US-Amerikaner, wer am Ende eines Jahres an der Spitze steht: "Lassen Sie es mich ein wenig einordnen, es ist ein langes Jahr. Wirklich wichtig ist, wer am Ende des Jahres die Nummer eins ist."

Der siebenfache Grand-Slam-Champion brach eine Lanze für Djokovic, der aufgrund seiner Leistungen im vergangenen Jahr eindeutig die Nummer eins sei: "Nur weil er unglücklicherweise nicht in Melbourne spielen konnte, verliert er all diese Punkte. Das ist der Grund."

Medvedev zieht an Djokovic vorbei

Fest steht, dass Medvedev im kommenden Monat die Spitze der Weltrangliste erklimmen wird.

(ab 9:30 Uhr live im TV bei Eurosport 1 und im Liveticker) verlieren, wird er Djokovic am 28. Februar überholen. Nur der Zeitpunkt ist noch offen: Sollte Medvedev die Australian Open gewinnen, wird er zum 21. Februar die neue Nummer eins . Sollte er das Finale am Sonntag gegen Rafael Nadalverlieren, wird er Djokovic am 28. Februar überholen.

Geht es nach McEnroe, darf sich nur als Weltranglistenerster bezeichnen, wer diese Position am Ende eines Jahres innehat: "Ich erinnere mich daran, es persönlich 1980 geschafft zu haben, Nummer eins zu werden. Ich habe das Jahr aber nicht als Nummer eins beendet. Daher habe ich mich nicht als Nummer eins betrachtet, da ich es nur für einen kurzen Zeitraum war."

Erst, nachdem er am Ende der folgenden Saison die Spitze erklommen hatte, sah er sich als besten Spieler der Welt, erläuterte McEnroe. "Ich gehe davon aus, dass Medvedev genauso denkt."

