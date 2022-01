"Ich habe für die Umstände ziemlich gut gespielt. Hier sind alle sehr nett zu mir, das hat einen sehr positiven Einfluss auf mich", fügte Osaka an. Die Japanerin war nach ihrem tränenreichen Abschied bei den US Open und einer anschließenden, viermonatigen Pause erst im Januar auf die Tour zurückgekehrt.

Auch weiter ist Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz, die 6:4, 6:3 gegen die Französin Kristina Mladenovic gewann. Die Ukrainerin Elina Svitolina gab sich beim 6:1, 7:6 (7:4) gegen Mladenovics Landsfrau Fiona Ferro keine Blöße.

Insgesamt sind am ersten Turniertag acht deutsche Profis im Einsatz, darunter auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) im Duell mit Landsmann Daniel Altmaier (Kempen) in der Night Session in der Rod-Laver-Arena (2. Match nach 9:00 Uhr live bei Eurosport und im Liveticker ).