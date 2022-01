Von Srdjan Djokovic war man in den vergangenen Jahren kernige Aussagen gewöhnt.

Der 61-Jährige ging häufig öffentlich in die Offensive, wenn er der Meinung war, dass sein Sohn ungerecht behandelt wird - sei es durch Fans, Konkurrenten oder die Medien.

Es konnte also niemanden überraschen, dass er sich auch in den aktuellen Eklat von Melbourne einmischen würde.

Djokovic verglich seinen Sohn dabei mit Jesus, bezeichnete Australiens Premierminister Scott Morrison als "Diktator" und sprach von Folter, Rassismus und der "Bananenrepublik" Australien.

Harter Tobak - und des Guten zu viel, wie Boris Becker im Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball betont.

Becker: Djokovics Vater schießt über Ziel hinaus

"Da ist der Vater über das Ziel hinausgeschossen. Einige Aussagen, die er vor vier oder fünf Tagen gemacht hat, wird er heute bestimmt bereuen", so Becker im Gespräch mit Moderator Matthias Stach. Der dreimalige Wimbledon-Champion trainierte Novak Djokovic von 2013 bis 2016 und lernte dabei auch die Familie kennen.

Die emotionalen Reaktionen der Angehörigen müsse man aber in den richtigen Kontext setzen. "Die Klamotten, der Geldbeutel - Novak wurde am Flughafen alles abgenommen. Dazu muss man wissen, wer er ist: Novak ist in Serbien der König und plötzlich ist er niemand mehr."

Becker über Vater von Djokovic: "Über das Ziel hinausgeschossen"

Dennoch hätten die "von seiner Familie getätigten Aussagen nicht gerade geholfen", glaubt Becker. "Seine Eltern sind sehr emotional und auch sein Bruder, das ist nicht immer verständlich."

Familie Djokovic sorgt mit Pressekonferenzen für Wirbel

Die Familie Djokovic sorgte dieser Tage mit ihren mitunter bizarr anmutenden Pressekonferenzen für Aufsehen. Bei einem der Termine klagte Mutter Dijana an, dass Australien ihren Sohn "als Gefangenen" halte - bei anderer Gelegenheit brach Bruder Djordje die Veranstaltung ab, nachdem es eine kritische Nachfrage zum Verhalten des Tennis-Stars nach dessen positiven Coronatest am 16. Dezember gab.

Vater Srdjan ist aber nicht nur am Grad der öffentlichen Wertschätzung gelegen, die seinem Sohn entgegengebracht wird. Der 61-Jährige hat auch die sportliche Seite genau im Blick. Selbst eine Ikone wie Becker musste unter den strengen Augen des Vaters erst einmal bestehen.

"Ich musste mir das Vertrauen erarbeiten. Er war immer mit großen Augen dabei und hat nachgefragt. Klar, er spricht nicht so gut Englisch und mein Serbisch ist auch schlecht, insofern mussten wir einen Übersetzer bemühen. Aber er hat wirklich geschaut, ob ich auf seinen Sohn aufpasse - und das ist auch legitim", so Becker. "Als er dann nach einem halben Jahr Vertrauen gefasst hatte, hat er mich gewähren lassen."

Becker im Fall Djokovic: "Man muss andere Meinungen zulassen"

Mit Erfolg. Unter der Ägide von Becker gewann Djokovic sechs Grand-Slam-Titel, 14 Masters-Turniere und kehrte auf Platz eins der Weltrangliste zurück.

Das Verhältnis zu Djokovic und seiner Familie war und ist gut. Man verstehe sich auch privat. "Ich war zur Hochzeit eingeladen und bin im Djokovic-Clan willkommen. Das heißt aber nicht, dass ich alles gut finde. Novak schätzt mich hoffentlich auch deshalb, weil ich ihm meine Meinung sage", erzählt Becker. Das bedeute aber nicht, dass Djokovic seiner Meinung immer folge.

Beckers Rat an Djokovic: "Geimpft wird es leichter für dich"

Vor allem im Hinblick auf das Thema Impfen würde sich der 54-Jährige ein Umdenken bei seinem ehemaligen Schützling wünschen. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern vor allem aufgrund der sportlichen Perspektive. "Ich frage mich, wie es in der Zukunft weitergeht? Will er dieses Theater bei jedem Grand Slam haben? Roland Garros hat bestimmt zugeschaut, Wimbledon und die anderen Turniere auch", gibt Becker zu bedenken: "Die Reglements werden eher strenger als lockerer."

Beckers Rat an Djokovic ist daher eindeutig: "Junge, jetzt spiele die Australian Open so gut es geht, aber versuche dann einzusehen, dass es geimpft leichter sein wird für dich."

Die Frage, ob sich die Nummer eins der Welt dazu durchringen kann, wird die Tennis-Welt wohl noch lange beschäftigen.

