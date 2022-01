Tennis

Novak Djokovic: "Lass dich einfach impfen!" Victorias Premierminister Daniel Andrews schickt klare Botschaft

Victorias Premierminister Daniel Andrews richtet wenige Tage vor dem Start der Australian Open nochmals einen Appell in Richtung Novak Djokovic. Eine Einzelperson könne nie so wichtig sein wie die Gemeinschaft. Auch die Australian Open seien größer als eine einzige Person. Insofern, so Andrews, hätte es Rafael Nadal nicht besser sagen können: "Lass dich einfach impfen!"

00:00:54, vor 31 Minuten