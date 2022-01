Showdown in Melbourne, die Weltöffentlichkeit schaut auf Anthony Kelly.

Der Richter des "Federal Circuit and Family Court of Australia" entscheidet im Laufe des Montags im aufsehenerregenden Fall Novak Djokovic über das Schicksal des Tennis-Weltranglistenersten. Am Morgen deutscher Zeit könnte Kelly sein Urteil verkünden. Die gerichtliche Auseinandersetzung wird unter dem Aktenzeichen MLG35/2022 geführt.

Darf der laut Gerichtsakten ungeimpfte serbische Topstar nach tagelangem Ringen mit den Grenzschutzbehörden in Australien bleiben und das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres spielen?

Oder endet seine Rekordjagd Down Under, bevor er den Schläger auch nur einmal in die Hand nehmen konnte? Klar ist schon jetzt, dass es in der Causa, die mit Hilfe von eines Einspruchs in die Verlängerung gehen kann, zahlreiche Verlierer gibt.

Becker vergleicht möglichen Djokovic-Start mit Mount-Everest-Besteigung

Djokovic, der seit Tagen in einer Unterkunft für Ausreisepflichtige ausharrt und nun immerhin glutenfreies Essen und Trainingsgeräte erhalten haben soll, zählt dazu. Das Verständnis seiner Kollegen und Kontrahenten wie Rafael Nadal hält sich in Grenzen, und seine sportlichen Chancen dürften - falls er überraschend doch noch antreten darf - deutlich gesunken sein.

"Er kann sich aktuell nicht vorbereiten, sitzt nur im Hotelzimmer. Auch das australische Publikum wird ihn sicherlich nicht gerade freundlich empfangen", sagte sein Ex-Trainer Boris Becker der "Bild": "Das ist ein Mount Everest, den er da besteigen müsste . Doch wenn einer das Unmögliche schafft, dann Djokovic."

Der 34-Jährige ist laut der am Sonntag veröffentlichten 13-seitigen Einlassung der juristischen Vertreter der Regierung nicht geimpft, sein Einspruch gegen die Annullierung seines Visums solle zurückgewiesen werden. Hätte Djokovic bei seiner Einreise nicht auf eine medizinische Ausnahmegenehmigung gepocht, wäre es nicht zu dem Politikum gekommen, in dem der serbische Präsident Aleksandar Vucic klar Partei für den Volkshelden ergriff und der australische Premierminister Scott Morrison auf die Gleichheit vor dem Gesetz verwies.

Djokovic-Fans demonstrieren vor dem Hotel in Melbourne Fotocredit: Getty Images

Turnierchef Craig Tiley spricht von Konflikt der Zuständigkeiten

Doch auch die australischen Behörden sind offenbar alles andere als stringent vorgegangen.

Dies legen zumindest neue Aussagen von Craig Tiley nahe, dem Turnierdirektor der Australian Open, der ebenfalls unter Druck steht. Die Veranstalter seien bei der Erteilung medizinischer Ausnahmegenehmigungen in einen Konflikt der Zuständigkeiten zwischen dem Bundesstaat Victoria und den Bundesbehörden von Australien geraten. Es habe "viele widersprüchliche Informationen" gegeben.

Der 60-Jährige verwies im Gespräch mit den Zeitungen "The Age" und "Sydney Morning Herald" darauf, dass er die Bundesbehörden im November zweimal darum gebeten habe, die Einzelfälle zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie von den Bundesbeamten an der Grenze akzeptiert werden würden.

"Sie haben es abgelehnt", sagte Tiley, der noch immer hofft, dass Djokovic in Melbourne zur Titelverteidigung antreten kann.

Djokovic-Seite beruft sich auf festgestellte Coronainfektion

Der langjährige Tourdominator, der unter anderem mit seinem Hang zur Esoterik und impfkritischen Äußerungen für Aufsehen gesorgt hat, könnte sich mit einem Triumph in Melbourne zum alleinigen Grand-Slam-Rekordchampion küren.

Der erste große Schritt dahin wäre ein Sieg seiner Anwälte, mit dem er das wenig schmucke Park Hotel in Richtung der Rod-Laver-Arena verlassen dürfte.

"Werden uns nicht kleinkriegen" - Djokovic-Vater führt Proteste an

Die Djokovic-Seite beruft sich in ihrer Argumentation auf eine am 16. Dezember festgestellte Coronainfektion, die zu einer Ausnahmegenehmigung und damit der Einreise berechtige.

Novak Djokovic ohne Maske bei Veranstaltungen

Allerdings tauchten schnell Zweifel und Berichte auf, die Djokovic an den Tagen nach der vermeintlichen Erkrankung zumindest teilweise ohne Maske bei Veranstaltungen zeigten. Die Djokovic-Seite soll um 10 Uhr Ortszeit (0.00 Uhr MEZ) vor Gericht Stellung beziehen.

Richter Kelly steht vor einem Urteil, das die Weltöffentlichkeit noch länger beschäftigen wird. In einer ersten Entscheidung wies er einen Antrag der australischen Regierung auf die Verlegung der Anhörung ab.

Die Vertreter des Innenministeriums müssen ihre Sicht auf den Fall "Djokovic gegen den Grenzschutz" laut Plan um 15 Uhr (5.00 Uhr MEZ) äußern. Die Ausführung beider Parteien sollen jeweils nicht länger als 90 bis 120 Minuten dauern.

(SID)

Djokovic-Familie: Novaks Festhalten hat nur politischen Grund

