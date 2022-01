Tennis

Novak Djokovic trainiert erstmals nach Gerichtsverhandlung - Titelverteidiger zurück in Rod Laver Arena

Am Tag nach dem aufwühlenden Gerichtskrimi trainiert der Weltranglistenerste Novak Djokovic erstmals in der Rod Laver Arena im Melbourne Park. Noch ist unklar, ob der 34 Jahre alte Serbe an den Australian Open teilnehmen kann. Weiterhin muss Djokovic einen Entzug der Aufenthaltsgenehmigung befürchten. Dennoch bereitet sich der Titelverteidiger nun auf das Turnier vor, das am Montag startet.

00:01:09, vor einer Stunde