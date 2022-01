Tennis

Novak Djokovics Vater Srdjan führt Proteste gegen Ausweisung in Belgrad an: "Werden uns nicht kleinkriegen"

Nachdem Tennis-Star Novak Djokovic in Melbourne die Einreise nach Australien verweigert wurde, wird die Angelegenheit mehr und mehr zu einem internationalen Politikum. Sein Vater Srdjan protestiert in Djokovics Heimatstadt Belgrad zusammen mit Hunderten gegen die Ausweisung seines Sohnes. "Wir rufen nicht zu Gewalt oder Rache auf. Wir sind hier, um unseren Nole zu unterstützen", so der Vater.

00:01:01, vor 37 Minuten