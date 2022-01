Rafael Nadal hat bei den Australian Open die historische Chance, seinen 21. Grand-Slam-Titel zu holen und damit alleiniger Rekordsieger zu werden. Nur noch der Russe und Weltranglistenzweite Daniil Medvedev steht ihm dabei im Weg. Das Finale der Australian Open findet am Sonntag, 30. Januar in der Rod Laver Arena in Melbourne statt und beginnt voraussichtlich gegen 9:30 Uhr deutscher Zeit.

Medvedev setzte sich zuvor im Halbfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas in vier Sätzen durch. Der Russe wird auch bei einer Niederlage im Finale ab Februar die neue Nummer eins der Welt und löst den Serben Novak Djokovic ab.

Ad

Nadal bezwang im Halbfinale den Italiener Matteo Berrettini ebenfalls in vier Sätzen und steht seit dem French-Open-Finale im Juni 2021 wieder im Endspiel. Damals verlor er gegen Djokovic und nahm seitdem an keinem großen Turnier mehr teil.

Australian Open Tsitsipas schießt gegen Medvedev: "Nicht der reifste Mensch" VOR 20 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zum Finale zwischen Nadal und Medvedev in der Rod Laver Arena.

Nadal - Medvedev live im TV

Eurosport überträgt das Finale zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev am 30. Januar live im Free-TV bei Eurosport 1. Das Spiel beginnt voraussichtlich gegen 9:30 Uhr (MEZ).

Australian Open: Nadal - Medvedev live im Livestream

Zusätzlich gibt es das Finale in der Rod Laver Arena auch im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player zu sehen.

Für nur 6,99 Euro pro Monat bietet Joyn PLUS+ für Euch die gesamte Vielfalt des Online-Fernsehens. Neben dem kompletten Programm des Eurosport Players gibt es hier auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Film- und Serienhighlights.

Nadal - Medvedev live im Liveticker

Eurosport.de bietet zur Partie Rafael Nadal gegen Daniil Medvedev auch einen Liveticker an. Zudem gibt es bei Eurosport.de zahlreiche Highlight-Videos aus dem Match sowie alle weiteren News, Hintergrundgeschichten und Bewegtbild von den Australian Open.

Das könnte Dich auch interessieren: Bad Boy bläst zur Attacke - wie Medvedev die Konkurrenz narrt

Exklusiv: So sieht McEnroe den Eklat um Shapovalov und Nadal

Australian Open Ansetzungen Samstag: Aussie-Festspiele mit Kyrgios/Kokkinakis und Barty VOR 20 STUNDEN