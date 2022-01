Rafael Nadal hat bei den Australian Open die historische Chance, seinen 21. Grand-Slam-Titel zu holen und damit alleiniger Rekordsieger zu werden. Bis dahin muss er jedoch noch drei Schritte gehen. Der erste wäre am Dienstag, 25. Januar ein Sieg im Viertelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov. Das Spiel ist das dritte Day-Session-Match in der Rod Laver Arena und beginnt nicht vor 4:00 Uhr deutscher Zeit.

Der an Nummer 14 gesetzte Shapovalov hatte im Achtelfinale Alexander Zverev in drei Sätzen ausgeschaltet und steht zum dritten Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale. In Melbourne hat er es erstmals unter die Top acht geschafft.