Tennis

Rafael Nadal vor Australian Open: "Versuche es zu genießen, so lange ich es kann"

Sandplatzkönig Rafael Nadal spricht über seine langjährige Karriere im Tennis. Der 35 Jahre alte Spanier weiß, dass seine Karriere nicht mehr allzu lange andauern wird. Der 20-fache Grand-Slam-Champion erklärt auch, wieso die letzten Monate für ihn so schwierig waren und sagt über seine Laufbahn: "Also versuche ich einfach, sie so gut wie möglich zu genießen, solange ich es kann."

00:00:32, vor einer Stunde