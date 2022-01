Erst im Juli 2021 war sie nach der Geburt ihrer zweiten Tochter und fast einjähriger Pause auf die Tour zurückgekehrt.

Für die Teilnahme an der ersten Runde gibt es immerhin 103.000 Australische Dollar (65.035 Euro).

Insgesamt sind am ersten Turniertag acht deutsche Profis im Einsatz, darunter auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) im Duell mit Landsmann Daniel Altmaier (Kempen) in der Night Session in der Rod-Laver-Arena (2. Match nach 9:00 Uhr live bei Eurosport und im Liveticker ).