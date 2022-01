Viele Anhänger des 23-Jährigen und andere Tennis-Fans waren mehr als irritiert, als der Tweet im Profil von Tsitsipas auftauchte.

"Was für ein verdammtes Talent, du spielst in der Rod Laver Arena und twitterst gleichzeitig", schrieb ein User. Ein anderer riet im Scherz: "Nicht bei der Arbeit twittern."

In Anspielung auf die berüchtigten Toilettenpausen des Griechen, meinte ein weiterer Tennis-Fan: "Das machst du also auf der Toilette."

Doch dass der Weltranglistenvierte wirklich selbst während des Duells mit Fritz twitterte, kann wohl ausgeschlossen werden. Viel wahrscheinlicher ist ein getimter Tweet oder dass eine Person aus dem Tsitsipas-Team den Twitter-Account des 23-Jährigen während des Spiels betreute.

Für reichlich Wirbel in den sozialen Medien sorgte Tsitsipas aber in jedem Fall. Bei den Australian Open bekommt es der junge Grieche in der nächsten Runde, dem Viertelfinale, mit Jannik Sinner (Italien/Nr.11) zu tun.

