Tennis

Australian Open 2022: Victoria Azarenka führt Elina Svitolina in der 3. Runde regelrecht vor

Victoria Azarenka spielt in der 3. Runde der Australian Open Katz und Maus mit Elina Svitolina und reagiert auch hier am Netz goldrichtig. 6:0, 6:2 heißt es am Ende.

00:00:43, vor 16 Stunden