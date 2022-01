Die Punkte für den Triumph bei den Australian Open 2021, die im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie im Februar stattfanden, wird Novak Djokovic jedoch am 21. Februar verlieren. Da er aus den bekannten Gründen nicht am "Happy Slam" 2022 teilnehmen konnte , ist der Serbe dann seine kompletten 2000 Punkte aus 2021 los.

Aktuell führt Djokovic die Weltrangliste noch mit 11.015 Punkten vor Daniil Medvedev (10.125) an. Da Djokovic in den kommenden Wochen neben den 2000 Punkten aus Melbourne noch weitere Punkte aus der vergangenen Saison verlieren dürfte, würde er am 21. Februar nur noch mit 8.875 Punkten gewertet.

Drei Wochen muss sich der 25-jährige Russe also noch gedulden. Bis dahin verbleibt er auf Weltranglistenplatz zwei. Alexander Zverev ist trotz seiner Achtelfinal-Niederlage gegen Denis Shapovalov weiter mit deutlichem Abstand Dritter (7.780).

ATP-Weltrangliste: Rafael Nadal auf Platz fünf

Einen kleinen Sprung nach vorne machte der Italiener Matteo Berrettini. Der 25-Jährige überholte durch seine Halbfinal-Teilnahme den Russen Andrey Rublev und ist nun mit 5.278 Punkten Sechster.

Während sein Freund und langjähriger Rivale Nadal in Australien Geschichte schrieb, musste der weiter angeschlagene Roger Federer (SUI) wieder einmal zuschauen. Der Maestro fiel in der ATP-Rangliste auf Rang 30 zurück.

Zweitbester Deutscher nach Zverev ist Jan-Lennard Struff mit 1.149 Punkten auf Position 51. Dominik Koepfer belegt Platz 53 (1.121).

WTA-Weltrangliste: Ashleigh Barty bleibt die Nummer eins

Bei den Damen verteidigte die Weltranglistenerste Ashleigh Barty mit ihrem Grand-Slam-Triumph auf heimischem Boden den Platz an der Sonne. Mit 8.831 Punkten führt sie deutlich vor Aryna Sabalenka (BLR/5698) und Barbora Krejcikova (CZE/5533).

Australian-Open-Finalistin Danielle Collins verbesserte sich um 20 Plätze und rangiert nun auf Position zehn. Beste Deutsche ist weiterhin Angelique Kerber als 20.

