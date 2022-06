Tennis

Barbara Rittner exklusiv über das Phänomen Iga Swiatek: "Das war der letzte Beweis"

Barbara Rittner analysiert im Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball die überragenden Leistungen der French-Open-Siegerin Iga Swiatek. "Ich fand es bemerkenswert, wie sie es geschafft hat mit ihren gerade mal 21 Jahren mit diesem unglaublich hohen Erwartungsdruck umzugehen. Das war so der letzte Beweis, den sie angetreten hat, wie gut sie ist, was in ihr steckt", so die Bundestrainerin.

00:02:30, vor 2 Stunden