Barbara Rittner hat die Aussagen von Dominic Thiem bezüglich möglicher Hilfsfonds für niedriger in der Weltrangliste platzierte Tennisspieler kritisiert. Vor allem junge Spieler seien "auf Förderungen angewiesen und leben von der Hand in den Mund", meinte Rittner bei "Advantage - der Tennis & Sportpodcast". Zu sagen, man helfen diesen nicht, sei daher "ein Stück weit egoistisch".

"Natürlich gibt es einige, die nicht bereit sind alles zu geben. Aber um die geht es in dieser Ausnahmesituation jetzt mal nicht. Die werden es auch nach Corona nicht schaffen. Jetzt geht es um Solidarität und darum, das große Ganze zu sehen", ergänzte Rittner, die beim Deutschen Tennis Bund (DTB) als Head Of Women's Tennis agiert.

French Open Nach Verlegung: French Open erstatten Tickets VOR 6 STUNDEN

Thiem hatte vor wenigen Wochen die Hilfspläne von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer kritisiert. Gerade in den unteren Regionen der Weltrangliste gebe es auch "sehr, sehr viele Spieler, die dem Sport nicht alles unterordnen", sagte Thiem der "Kronen"-Zeitung. Er sehe es daher nicht ein, "warum ich diesen Leuten Geld schenken sollte".

Dem 26-Jährigen wäre es lieber, wenn er sich die Empfänger der Spenden selbst aussuchen könnte, "weil dann jene Spieler davon profitieren, die es wirklich brauchen und die es auch wirklich verdienen", betonte Thiem kurz darauf.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Rittner hofft weiter auf Profi-Tennis 2020

Rittner meinte weiter: "Gerade junge Spieler sind noch in der Entwicklung und streben eine Profikarriere an. (...) Den Spielern fallen die Bundesligagelder weg und sie verdienen seit zwei Monaten nichts mehr und wer weiß, wie lange das noch geht. Man braucht die ganze Basis für das große Ganze einer Profitour."

Generell hat die Bundestrainerin immer noch Hoffnung in diesem Jahr wieder Profi-Tennis anschauen zu können. Allerdings gab es dabei auch eine Einschränkung: "Ich glaube noch an Profiturniere im Jahr 2020, aber nicht in den USA. Mit viel Hoffnung spielen wir aber ab September, Oktober nochmal in Europa."

Ein Problem sieht Rittner dennoch bei diesen Überlegungen: "Tennis ist eine globale Sportart und solange die Reisebeschränkungen bestehen, können wir international nicht spielen. Das wäre schlicht unfair gegenüber Spielern aus Nationen, die dann noch nicht reisen dürften."

Das könnte Dich auch interessieren: Nadal mit klarer Position im Impf-Streit: Djokovic wird sich beugen müssen

Play Icon WATCH Djokovic zeigt sein Sandplatztraining: "Für U18 nicht empfohlen" 00:00:59

Tennis "Alle Beteiligten werden profitieren": DTB ruft neue Turnierserie ins Leben VOR 16 STUNDEN