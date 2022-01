Tennis

Barbara Rittner verlängert Vertrag als Cheftrainerin beim DTB

Barbara Rittner bestätigt im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball" ihre Vertragsverlängerung als Cheftrainerin für die Damen und den weiblichen Nachwuchs mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB) bis Ende 2023. Die 48-Jährige, die seit nunmehr 17 Jahren im Dienst des DTB steht, sieht den Fokus in der Zukunft noch stärker in der Nachwuchsförderung und merkt an: "Da steht einiges an Arbeit an."

00:01:43, vor 9 Stunden