Während ihrer Matches fiel auf, dass die Olympiasiegerin auffällig intensiv atmete.

"Ich bin zwar froh, dass ich dennoch spielen kann, aber es wird noch einige Zeit kosten, bis ich wieder genesen bin - mir wurde gesagt zwei oder drei Monate", sagte sie nach ihrem Achtelfinalsieg gegen die Slowenin Kaja Juvan.

Bencic war sich sicher, dass sie nicht die einzige Sportlerin ist, die an den Spätfolgen einer Corona-Erkrankung leide. "Ich glaube, dass das derzeit einigen Athlet:innen so geht, dass die Fitness nicht auf dem selben Niveau ist, wie gewohnt", sagte sie.

"Es ist mühsam, aber ich muss mit dem arbeiten, was ich zur Verfügung habe", gab sich die Schweizerin dennoch kämpferisch.

Bencic kämpfte bereits in Australien mit den Spätfolgen

Auch bei den Australian Open, wo sie in der zweiten Runde gegen Amanda Anisimova ausschied, hatte sie gesundheitliche Probleme: "Es war auch schon in Australien so. Ich habe erwartet, dass ich nicht die besten Chancen haben würde, viele Matches zu gewinnen, aber ich gebe mein Bestes, wieder in Form zu kommen."

Beim Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi infizierten sich mehrere Top-Spieler:innen. Unter anderem erwischte es den Australien-Open-Champion Rafael Nadal, Andrey Rublev und Emma Raducanu.

