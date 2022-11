"Und ich glaube, sie hat kein Problem damit, diese Position zu übernehmen, wenn es sein muss", fügte Schüttler an, der in der Partie am Freitag und Samstag nicht mehr auf Angelique Kerber (Schwangerschaft) und Andrea Petkovic (Karriereende) zurückgreifen kann. Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria sagte zudem verletzt ab.

"Es ist immer so, dass eine Zeit kommt, in der man die junge Generation mehr einbauen muss. Die Zeit ist jetzt gekommen und ich glaube, die Mädels sind bereit dafür", sagte Schüttler, der ein "sehr, sehr schweres Match" erwartet. "Von der Papierform her ist Kroatien der Favorit", sagte der einstige Finalist der Australian Open.

"Ich glaube aber, dass wir ein sehr kompaktes Team haben und für eine Überraschung sorgen können."

Schüttler vertraut in Rijeka neben Niemeier auf Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund und Eva Lys. Deutschland hatte die Finalrunde in Glasgow durch eine Niederlage im April in Kasachstan verpasst.

(SID)

