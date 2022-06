Die deutsche Mannschaft von Teamkapitän Rainer Schüttler spielt nach der Niederlage in der Qualifikation in Kasachstan (1:3) in den Play-offs gegen den Abstieg (11./12. November).

Das könnte Dich auch interessieren: Schreie auf dem Court, Nadal erlöst Fans - was die French Open geprägt hat

Ad

(SID)

Tennis Murray glaubt nicht an Wiederholung von Nadals 14 French-Open-Titeln VOR 2 STUNDEN

Nadal verrät: Darum ist dieser French-Open-Titel der emotionalste

ATP Stuttgart Zverev auf dem Weg zum ersten Grand-Slam-Titel? Murray mit klarer Meinung VOR 17 STUNDEN